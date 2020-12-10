Tekirdağ'da skandal! Doktora hakaret edip tehditler savurdu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden S.I., randevusu olmadığı halde poliklinik katındaki genel cerrahi bölümünde muayene olmak istedi.

Genel cerrahi asistanı doktor Berkay Yücel, S.I.'ya hastası olduğunu, kendisine daha sonra yardımcı olacağını söyledi. Ancak S.I., doktor Yücel'e hakaret edip, tehditler savurdu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olaya güvenlik görevlileri müdahale ederek, S.I.'yı dışarı çıkardı.

'''KAN ALIP, YATIŞIMI YAPACAKSIN' DEDİ''

Doktor Berkay Yücel, sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla karşılaşmasının üzücü olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Randevusuz hastalara yardımcı olmak için hastaları alıyordum. O sırada muayene ettiğim bir hasta vardı. Kapı çaldı, içeriye tanımadığım ismini sonradan öğrendiğim bir beyefendi girdi. 'Yatacağım benden kan alacaksın. Yatışımı yapacaksın' gibi sert cümleler sarfedince, ben de içeride hastam olduğunu, beklemesi gerektiğini anlattım.

''KENDİMİ POLİKLİNİĞE KİLİTLEDİM''



Olay yargıya intikal etti. Ben gerekli adli süreç için polise ifademi verdi. Kendisi dışarıya çıktıktan sonra koşarak tekrar içeriye girmeye çalıştı, vurmaya çalıştı. Ben kendimi polikliniğe kilitledim. Şiddetinin mağduru oldum maalesef.''

''PANDEMİ SÜRECİ BİZİM İÇİN ÇOK ZORLU GEÇİYOR''

Sağlık çalışanlarının salgın sürecince fedakarca mücadele ederek çalıştığını belirten Yücel, "Pandemi süreci bizim için çok zorlu geçiyor. Bu süreçte randevu sayılarımızı düşürüp, ona rağmen randevusuz hasta bakmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmak istediğimiz hasta geliyor ama aradan böyle maalesef bilinçsizce davranan vatandaşlar çıkıyor. Biz zaten kendisini tedavi edeceğimiz, belki de ameliyat edeceğimiz bir hastaydı. Kötü bir olay yaşadık. Fiziksel bir temas olmadan bitirmeyi başardık" diye konuştu.

Doktor Yücel'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.