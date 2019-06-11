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  4. 11 Haziran 2019 07:37

Tekirdağ'da tüyler ürperten cinayet

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, polisten kaçarken girmeye çalıştığı evdeki bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Tekirdağ'da tüyler ürperten cinayet
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Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yakut (55), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı kahvehane sahibini ve kahvehanedeki bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakut, olay yerine gelen polis memurunu da kolundan yaraladıktan sonra kaçmaya başladı.

Kaçarken bir apartmana giren Yakut, İsmail Şentürk'e (57) ait eve girmek istedi. Zorla eve giren Yakut, Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra kendini eve kilitleyen zanlı, polis ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şentürk'ün cesedi, yapılan incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

cinayet , tekirdağ
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