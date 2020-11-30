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  4. 30 Kasım 2020 15:21

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
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Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 775 lira, uyuşturucu paketlemekte kullanılan saç tokaları, kesilmiş kağıt parçaları, eldivenler, makas ve defter kağıtları ele geçirildi.

Evde bulunan A.Ç, S.B, D.Ç, G.B, G.Ç. ve A.Ş.D. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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