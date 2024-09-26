Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen adam, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kamyon şoförü M.A., aracıyla seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. A.İ. adıyla bilinen yaşlı adam, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, incelemelere başladı. Kazanın gerçekleştiği yol, kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken sürücü M.A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınarak morga sevk edildi.

İHA