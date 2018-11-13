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  4. 13 Kasım 2018 08:08

Teknede vahşet ! Boğazı kesilerek öldürüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga cinayetle bitti.

Teknede vahşet ! Boğazı kesilerek öldürüldü
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Gökhan Dağlıoğlu (36), boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay gece saatlerinde Filyos beldesindeki balıkçı barınaklarında demirli bir teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu (36) ile A.R. ve G.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Dağlıoğlu, boğazı kesilerek öldürüldü. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Gökhan Dağlıoğlu’nun cesedi olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Filyos Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şüphelilerden A.R.'yi olay yeri yakınlarında saklandığı evde, diğeri ise belde çıkışında aracıyla kaçarken yakalandı.




DHA

cinayet , çaycuma
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