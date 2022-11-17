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Tekstil fabrikası alev alev yandı

Tekstil fabrikası alev alev yandı
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Uşak'ta bir tekstil deposunda akşam saatlerinde çıkan yangına ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere, göre Uşak-Sivaslı yolu üzerinde bulunan Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi.

Etiketler yangın
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