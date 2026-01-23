  1. Anasayfa
  4. Telefon dolandırıcılardan genç kıza ahlaksız teklif! Genç kız ne yapacğaını şaşırdı!

Güncelleme:

Burdur'da üniversite öğrencisini arayarak dolandırmak isteyen dolandırıcı, genç kızı dolandıramayacağını anladığında kıza "sizi de avukat yapalım" teklifinde bulundu. Genç kız tüm kimlik bilgilerinin dolandırıcının elinde olduğunu anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

Burdur'da üniversite öğrencisi Elif M.'a (22) geçtiğimiz günlerde dava dosyasının olduğuna dair bir mesaj geldi.

Elif M. bu mesaj üzerine E-Devlet'ine girerek adına açılmış bir dava olup olmadığını kontrol etti.

Daha sonrasında mesajın dolandırıcılar tarafından atıldığını anlayan Elif M., mesajda yazan numarayı arayarak durumu sormak istedi. İlk olarak dolandırıcılar genç kızı ikna etmeye çalışırken ikna edemeyeceklerini anladıklarında telefonu kapatmak yerine sohbet etmeye başladı.

Dolandırıcılar, Elif M.'a 'seni de avukat yapabiliriz' diye teklifte bulunurken daha sonrada genç kızla tanışmak istediğini söyledi.

Bu anları kayıt altına alan Elif M., yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bizi dolandırmaya çalıştığının farkındaydık, biz de onları dolandıralım dedik"

Daha öncesinde de bu tarzda mesajların geldiğini anlatan Elif M., "Mesajın içeriğinde bir uzlaşma davam olduğu söyleniyor. Bunun için cezai işlem uygulamaması adına o numara ile iletişime geçmem gerekiyormuş. Daha öncesinde de gelmişti ama onu kayıt altına alamadığım için ikinci sefer olduğunda bunu kayıt altına almak istedim. Bu numarayı aradım, başta bir kadın çıktı karşıma. Gayet iyi konuşuyordu. Beni ikna edebilecek güçteydi, konuşmaları gerçek bir avukat gibiydi. O anda bizi yönlendirmeye çalıştı ama yönlendiremedi daha sonrasında telefonu kapattık. Tekrardan aradık çünkü dolandırıcı olduklarının farkındaydık. Bu sefer telefona bir erkek çıktı. O bizi yönlendirmeye çalıştı, bir site adresi verdi. Buradan Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş yapacağımızı, E-Devlet kullanarak dosyayı sorgulamamız gerektiğini söyledi. Daha sonrasında biz bu kişiyi işletmeye karar verdik. Çünkü onların bizi dolandırmaya çalıştığının farkındaydık. Biz onları dolandıralım dedik. Sonrasında bizi fark ediyor gibi oldu, bizim nerede yaşadığımızı sordu. Ama zaten elinde bütün kimlik bilgilerim mevcuttu. T.C. kimlik numaramı baştan sona kadar saydılar. Oturduğum evin adresini, annem, babam ve kardeşimin isimlerini saydılar. Bu durum gerçekten rahatsızlık verici bir durumdu. Kendisi de açıklıyor pişkin pişkin konuşuyor. Kendisi de biz bunları panelden bulunduklarını söyledi. Nasıl bir panel anlam veremiyorum. Bu durumu kayıt altına almak istedim. Sonrasında da vatandaşların dikkatli olmalarını istediğim için paylaşmak istedim" dedi.

"İsterseniz sizi de avukat yapabilirim dedi"

Kayıt altına aldığı telefon konuşmasında karşısındaki kişinin ilk olarak çok ciddi olduğunu belirten Elif M., "Hatta biz dolandırıcılara karşı rol yapmaya çalıştık. O anda da sanki gülme sesi gibi bir ses geldi. Bizimle dalga geçer gibiydi. Biz sonrasında onun dolandırıcı olduğunu ifade ettiğimizde de bize farklı tekliflerde bulunmaya başladı. 'İsterseniz sizi de avukat yapabilirim, sizinle tanışalım, siz çok akıllı birine benziyorsunuz' şeklinde konuştu. Konuyu biraz da telefon sapıklığına çevirmeye başladı. Bu durum karşısında biz arkadaşlarımızla beraber büyük bir şaşkınlık yaşadık" ifadelerini kullandı.

İHA

