Telefon dolandırıcıları bu sefer baltayı taşa vurdu; annesini dolandırmak istediler ama...

Tokat'ta telefon dolandırıcılarının tuzağa düşürmeye çalıştığı bir vatandaş dolandırılmaya çalışıldığını anlayınca her şeyi kayda aldı ve o görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı...

Tokat’ın Zile ilçesinde annesi A.Ö. ile birlikte yaşayan A.Ö., annesine gelen şüpheli bir telefonla dolandırılmak istendiklerini fark etti. Kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, A.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle terör örgütleriyle bağlantı kurulduğunu iddia edip, IBAN ve banka hesap bilgileri talep ettiler. Durumdan şüphelenen A.Ö., dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmesini cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüşmede, sahte kimlik üzerinden para çekildiği iddiasıyla korku ve panik oluşturmaya çalıştıkları görüldü. A.Ö., kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı. "Bunlar dolandırıcı sakın inanmayın" Yaşanan olayı anlatan A.Ö., "Adımıza sahte kimlik düzenlendiği söylenerek arandık. Kendilerini polis olarak tanıtıp IBAN ve banka hesap numaralarını istediler. Sahte kimlik üzerinden para çekildiğini söylediler. Bunlar dolandırıcı, sakın inanmayın" dedi. İHA