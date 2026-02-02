  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Telefon dolandırıcıları bu sefer baltayı taşa vurdu! Annesini dolandırmak istediler ama...

Telefon dolandırıcıları bu sefer baltayı taşa vurdu; annesini dolandırmak istediler ama...

Güncelleme:

Tokat'ta telefon dolandırıcılarının tuzağa düşürmeye çalıştığı bir vatandaş dolandırılmaya çalışıldığını anlayınca her şeyi kayda aldı ve o görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı...

Tokat’ın Zile ilçesinde annesi A.Ö. ile birlikte yaşayan A.Ö., annesine gelen şüpheli bir telefonla dolandırılmak istendiklerini fark etti. Kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, A.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle terör örgütleriyle bağlantı kurulduğunu iddia edip, IBAN ve banka hesap bilgileri talep ettiler.

Durumdan şüphelenen A.Ö., dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmesini cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüşmede, sahte kimlik üzerinden para çekildiği iddiasıyla korku ve panik oluşturmaya çalıştıkları görüldü. A.Ö., kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı.

"Bunlar dolandırıcı sakın inanmayın"

Yaşanan olayı anlatan A.Ö., "Adımıza sahte kimlik düzenlendiği söylenerek arandık. Kendilerini polis olarak tanıtıp IBAN ve banka hesap numaralarını istediler. Sahte kimlik üzerinden para çekildiğini söylediler. Bunlar dolandırıcı, sakın inanmayın" dedi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı!
Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu
Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu
Meteoroloji turuncu kodlu alarm vermişti: Cadde ve sokaklar sular altında!
Meteoroloji turuncu kodlu alarm vermişti: Cadde ve sokaklar sular altında!
İstinat duvarı ev ve araçların üzerine çöktü! Site tahliye edildi
İstinat duvarı ev ve araçların üzerine çöktü! Site tahliye edildi
Etiketler telefon telefon dolandırıcılığı dolandırıcı dolandırıcılık dolandırıcılık girişimi tuzak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi Fenerbahçe 19 yaşındaki yeni forvetiyle anlaştı; imzalar atıldı! Fenerbahçe 19 yaşındaki yeni forvetiyle anlaştı; imzalar atıldı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı... Survivor'dan diskalifiye edildi! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı... Survivor'dan diskalifiye edildi! Türkiye'nin turizm cenneti sular altında! Yollar, arabalar, evler, alışveriş merkezi... Türkiye'nin turizm cenneti sular altında! Yollar, arabalar, evler, alışveriş merkezi... Ünlü zincir restoranda gıda zehirlenmesi iddiası: Bir çift hastanelik oldu! Ünlü zincir restoranda gıda zehirlenmesi iddiası: Bir çift hastanelik oldu! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek! İstanbul Boğazı'nda gece yarısı korku dolu anlar! İstanbul Boğazı'nda gece yarısı korku dolu anlar! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor! Yolcu minibüsü sulara gömüldü, 20 yolcu sona anda tahliye edilerek kurtarıldı! Yolcu minibüsü sulara gömüldü, 20 yolcu sona anda tahliye edilerek kurtarıldı! TOGG'un 0 faizli finansman kampanyası güncellendi, Seyhan rengi satışa çıktı! TOGG'un 0 faizli finansman kampanyası güncellendi, Seyhan rengi satışa çıktı!
Boşanma aşamasındaki eşini katleden caninin mesajları ortaya çıktı! Boşanma aşamasındaki eşini katleden caninin mesajları ortaya çıktı! Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı! Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı! Epstein iğrençliğine adı karışan Türklerin isimler açıklansın! Epstein iğrençliğine adı karışan Türklerin isimler açıklansın! Parkta 4 çocuğun yaptıkları isyan ettirdi! Neden çocuklar, neden ? Parkta 4 çocuğun yaptıkları isyan ettirdi! Neden çocuklar, neden ? Fırtına sahneyi ve dev ekranı yıktı, belediye başkanı canını zor kurtardı! Fırtına sahneyi ve dev ekranı yıktı, belediye başkanı canını zor kurtardı! Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'un çok özel ''aşk kaçamağı'' olay oldu! Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'un çok özel ''aşk kaçamağı'' olay oldu! Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili için kararını verdi! Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili için kararını verdi! Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar verildi Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar verildi Epstein iğrençliğinde yazışmaları ortaya çıkan isim istifa etti! Epstein iğrençliğinde yazışmaları ortaya çıkan isim istifa etti! Yalnızca 36 kedinin yaşadığı dubleks ev alevlere teslim oldu; 26 kedi öldü! Yalnızca 36 kedinin yaşadığı dubleks ev alevlere teslim oldu; 26 kedi öldü!