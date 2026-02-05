Telefon dolandırıcılarının saç baş yolduran yöntemi ''pes'' dedirtti

Telefon dolandırıcılarının bu sefer de vatandaşları "güvenli hesap" ile tuzağa düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kütahya Valiliği, son günlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan para, altın ya da IBAN üzerinden birikimlerini "güvenli hesaplara" aktarmalarını isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, devlet görevlilerinin hiçbir şekilde telefonla arayarak para veya altın talep etmeyeceği, bunların güvenli hesaplara ya da kişilere teslim edilmesini istemeyeceği belirtildi. Bu tür aramaların dolandırıcılık yöntemi olduğu ifade edildi.

Valilik, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

İHA