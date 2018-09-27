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  4. 27 Eylül 2018 12:14

TEM otoyolu kenarında ceset bulundu

Ümraniye’de TEM otoyolu üzerindeki alt geçidin ayaklarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

TEM otoyolu kenarında ceset bulundu
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Çamlıca gişeler mevki’inde bulunan alt geçidin ayaklarında 35 yaşlarında bir erkeğe ait, ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, cesedin etrafında güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili araştırma yapan ekipler, şahsın ölüm nedeni ile ilgili de çalışma başlattı. Olayı ihbar eden vatandaşlar, cesedin bazı yerlerinde morarma olduğunu ve şahsı da tanımadıklarını söyledi. İncelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırılan şahsın, ölüm nedeni araştırılıyor.

İHA

ümraniye , tem , altgeçit
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