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  4. 18 Kasım 2019 12:41

TEM otoyolunda can pazarı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyonet, Sapanca’ya giderken yol kenarında duran turist dolu midibüse çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren turistler gözyaşlarına boğuldu.

TEM otoyolunda can pazarı
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Kaza 10.15 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Ankara istikameti Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Sapanca’ya geziye giden yabancı turistleri taşıyan otobüs, TEM Otoyolu Körfez ilçesi kesiminde yol kenarında bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcuların araçtan indiği sırada kontrolden çıkan Yılmaz Y. idaresindeki kamyonet önce Enes isimli Tunus uyruklu tur rehberine daha sonra da turistleri taşıyan midibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü ve tur rehberinde aralarında olduğu 4 yabancı uyruklu turist kişi yaralandı.

2 AĞIR YARALI
 
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Yılmaz Y. ve Tunuslu Enes adlı tur rehberinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZ YAŞLARINA BOĞULDULAR
 
Kaza sonrası büyük hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle şoka giren ve ağlayan turistler başka bir araçla gidecekleri yere doğru yola devam etti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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