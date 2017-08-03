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  4. 03 Ağustos 2017 09:48

TEM Otoyolunda kaza 2 ölü 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde gece meydana gelen kazada lüks araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hafız F. idaresindeki lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ tarafından hasar aldıktan sonra, orta refüjlerde bulunan bariyerlere çarparak durdu.

Kazada Zeynep F. (15) olay yerinde Muhammed F. ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybederken sürücü baba Hafız F., anne Gülseren F., çocuklardan Hamza F.hafif yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olay yerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, kazanın nasıl olduğunu araştırırken Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş sebebi yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

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