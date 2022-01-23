TEM'de 30 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapalı

Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.

Tem Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle 30 araç birbirine girdi.

YARALILAR VAR

Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor. Kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.