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TEM'de büyük kaza! yol trafiğe kapandı

TEM'de büyük kaza! yol trafiğe kapandı

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Tem Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaydırılma çalışması devam ediyor.

 

 

Etiketler tem zincirleme kaza trafik kazası kar kar kazası
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