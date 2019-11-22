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  4. 22 Kasım 2019 14:20

TEM'de dehşete düşüren kaza ! Otomobil ikiye bölündü

İstanbul'da, Ümraniye TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kaza yapan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

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Kaza saat 13.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde giden otomobil bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi.



Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



DHA

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