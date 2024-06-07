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TEM'de feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde minibüsün takla attığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bahçeköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bir kişinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler TEM bolu
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