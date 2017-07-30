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  4. 30 Temmuz 2017 11:29

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, TEM'de giden TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Şahin öldü, sürücünün eşi ve bebeği...

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Bolu'da TEM'de giden TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Şahin öldü, sürücünün eşi ve bebeği yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında TEM'de Yeniçağa yakınlarında meydana geldi. İstanbul'a giden Fatih Şahin yönetimindeki 34 PE 9045 plakalı otomobil, 38 yaşındaki Vecdi Talan yönetimindeki 33 AKN 47 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobili kullanan Fatih Şahin öldü, eşi Özlem Keskin Şahin ve kızı 3 yaşındaki Defne Ece Şahin ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından  yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ölen Fatih Şahin’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Vecdi Talan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.









DHA

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