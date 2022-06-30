TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken, bariyerleri parçalayarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi öldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Y.Ü. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Y.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Y.T.'nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Y.T. yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.