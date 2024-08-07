TEM'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü kamyonete arkadan çarptı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Y.M. idaresindeki kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.

Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada E.K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki E. K.nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.

DHA