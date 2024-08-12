TEM'de kaza: Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde TIR devrilmesi sonucu trafik kilitlendi.

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DHA