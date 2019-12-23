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  4. 23 Aralık 2019 08:07

TEM'de makas atan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı !

TEM'de alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, lüks otomobiliyle makas atarak ilerlerken iki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kadın sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.

TEM'de makas atan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı !
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Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Bahçeşehir İstanbul yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda süratli ve makas atarak ilerleyen 34 ERT 37 plakalı lüks otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü, önce 34 CJJ 66 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda dönerek ilerleyen lüks otomobil, ardından 34 LB 1147 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.

3 KİŞİ YARALI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkolü olduğu iddia edilen sürücünün ilk çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden Aynur Şengül, Tuba Şengül ve Serpil Gülen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM’de makas atarak kazaya sebep olan kadın sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.

MAKAS ATIYORDU

 Çarpılan otomobilin sürücüsü Cevdet Şengül, "Yolda geliyorduk, geldi, solda bana vurdu. Döndü benim bacanağıma vurdu. Yolun ortasında böyle döndü, bariyerlere girdi. Eşim yaralı, kızım yaralı, baldızım yaralı. Çok hızlı geliyordu, zaten alkollüymüş galiba. Makas atarak geliyordu zaten, çok hızlıydı makas atıyordu" dedi.

Kazanın olduğu noktada trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

DHA

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tem , kadın sürücü
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