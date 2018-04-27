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TEM'de ölümlü kaza ! Trafik felç oldu
27 Nisan 2018 15:18
TEM'de ölümlü kaza ! Trafik felç oldu
TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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Ayrıntılar geliyor...
İHA
trafik
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tem
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