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  4. 22 Mayıs 2019 08:37

TEM'de trafiği felç eden kaza

Küçükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet devrildi. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

TEM'de trafiği felç eden kaza
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Kaza sabah 6.30 sıralarında Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi. Sürücü Bayram Tufan kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM  Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu.  Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.
 






DHA

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