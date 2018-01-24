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  4. 24 Ocak 2018 11:59

TEM'de trafiği kilitleyen kaza !

Hadımköy Gişeler'de meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza !
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TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler’de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık yarım saat trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı.

Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM otoyolu Edirne istikameti yaklaşık yarım saat sonra açıldı.

DHA

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