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TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
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  4. 01 Mart 2018 16:04

TEM'de trafiği kilitleyen kaza

TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii’nde bir araç yayaya çarptı. TEM Otoyolu trafiği tamamen dururken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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