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TEM'de trafiği kilitleyen kaza
01 Mart 2018 16:04
TEM'de trafiği kilitleyen kaza
TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii’nde bir araç yayaya çarptı. TEM Otoyolu trafiği tamamen dururken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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