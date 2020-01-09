SON DAKİKA
BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Ocak 2020 09:43

TEM'de yola devrilen kağıt balyaları, trafiği felç etti

İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tırın taşıdığı kağıt balyaları yola devrildi. Yola savrulan balyalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'de yola devrilen kağıt balyaları, trafiği felç etti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz Sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Tıra yüklü prenslenmiş kağıt balyaları yola devrildi. Yola savrulan kağıt balyaları trafiğin tek şeride düşmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Balyaların yoldan kaldırılması için olay yerine bir de iş makinesi sevk edildi.  İş makinesi yardımıyla hurda kağıt balyaları yoldan kaldırılarak emniyet şeridine alındı. Balyaların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından  trafik tekrar normal akışına döndü.




DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tır , kaza , büyükçekmece , tem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM