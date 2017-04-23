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  1. 23 Nisan 2017 18:36

Temizlik işçisi boğazı kesilerek öldürüldü !

Adıyaman'da temizlik görevlisi tarlada boğazı kesilerek öldürülmüş bir halde bulundu.

Temizlik işçisi boğazı kesilerek öldürüldü !
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Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Mustafa Kirazkırmızı, tarlada boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün akşam Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Mustafa Kirazkırmızı, iddiaya göre dün Sabah saatlerinde Kızılpınar bölgesindeki bağ evine gitti. Ailesi, uzun süre telefonla arayıp ulaşamadığı Kirazkırmızı'yı, akşam saatlerinde gittikleri bağevi yakınındaki tarlada kanlar içerisinde buldu. Boğazı kesilip öldürüldüğü belirlenen Kirazkırmızı'nın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, 3 çocuk babası Kirazkırmızı'nın öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Kirazkırmızı'nın ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990 yılında başına taş vurularak öldürüldüğü belirtildi.

DHA

tarla , cinayet , temizlik işçisi , ölü , boğaz