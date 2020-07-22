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  4. 22 Temmuz 2020 22:39

Termik santralde kaza: 1 işçi öldü

Özel bir şirketin bünyesinde bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santralinde gerçekleşen iş kazası nedeniyle 27 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.

Termik santralde kaza: 1 işçi öldü
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Yaklaşık bir yıl önce özel bir şirkete devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santralinde bir iş kazası daha meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dördüncü ünite kazan içerisinde boru tamiri yapan 27 yaşındaki Okan Sönmez, üzerinde çalıştığı salın halatlarının kopmasıyla 44 metreden 12 metreye düştü. Kazan içerisinde çalışan arkadaşlarının yardımıyla kazandan çıkarılan Sönmez 112 ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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