Terör örgütüne çok ağır darbe

Konya polisi, postacı görünümünde Ankara'da eylem yapmaya hazırlanan terör örgütü DHKP-C'nin 'sözde' İç Anadolu Bölge sorumlusu Ömer Akyel'i, Başkent'te yakaladı. Akyel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Akyel ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde yaşayan ve daha önce askeri malzeme satan bir iş yerinde çalışan Ömer Akyel'in, terör örgütü DHKP-C'nin 'sözde' İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğunu saptadı. Akyel, teknik ve fiziki takibe alındı. Ankara, Eskişehir ve Konya kent merkezine sık sık giden Ömer Akyel'in buralarda örgüte militan kazandırmaya çalıştığı belirlendi. Tekrar Ankara'ya giden Akyel'in, postacı görünümünde büyük bir eylem yapmaya hazırlandığı ve bunun için de çeşitli noktalarda keşif yaptığı tespit edildi. Ömer Akyel, Ankara'da gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.



İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Polisin çalışmasında, Akyel ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Savaş Ö. (23) ve S.C. (22) de Cihanbeyli'de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Akyel'in, sorgulama sırasında susma hakkını kullandığı ve 7 gün süren gözaltı boyunca da sadece şekerli su içtiği öğrenildi. S.C.'nin ise itirafçı olduğu belirtildi.



TUTUKLANDI



Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Akyel'i sağlık kontrolüne getiren polisin, yüzünü Göktürk alfabesiyle 'Türk' yazılı bandanayla kapatması dikkat çekti. Şüphelilerden Ömer Akyel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Savaş Ö. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.