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  4. 31 Aralık 2019 20:25

Teröristin cep telefonundan çıkanlar kan dondurdu !

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 5 IŞİD'li terörist yakalandı. Teröristlerin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu.

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Ankara'da polisin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 5 IŞİD'linin bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı.
 

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi.

İstihbari çalışmalarda örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.

CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI: ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİM

5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu. Elde edilen bir görüntüde kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.

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çocuk , eğitim , terörist
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