Teröristler füzeyle saldırdı
Teröristler füzeyle saldırdı
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  4. 11 Ekim 2017 22:18

Teröristler füzeyle saldırdı

Hakkari'de Gerki Tepe bölgesinde çalışma yapan iş makinesine füzeyle saldıran teröristlerin saldırısında operatör uzman çavuş yaralandı.

Teröristler füzeyle saldırdı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gerki tepe bölgesinde çalışma yapan iş makinesine teröristler sınır ötesinde güdümlü füzeyle saldırdı. Saldırıda operatör uzman çavuş yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, sınırın Irak tarafındaki PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda 1 asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gerki Tepe bölgesinde çalışma yapan iş makinesine sınırın Irak tarafından teröristlerce güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi. 

Saldırıda, iş makinesi operatörü uzman çavuş hafif yaralandı. 

Yaralı asker helikopterle getirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, sınır ötesinde atılan güdümlü füze saldırısında yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

AA

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