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Tersane işçisi kendini doğalgaz borusuna astı

Tersane işçisi kendini doğalgaz borusuna astı

ocaeli'nin Gölcük ilçesinde tersane işçisi Mehmet A., kendini soba borusuna asarak intihar etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tersanede işçi olarak çalışan Mehmet A.'dan haber alamayan babası, kontrol etmek için evine gitti. Daireye giren baba, oğlunun kendisini astığını görüp, 112 Acili aradı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Mehmet A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet A.’nın cenazesi, morga kaldırıldı.

Etiketler soba soba borusu tershane işçi
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