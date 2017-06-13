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  4. 13 Haziran 2017 08:55

Teslim olan teröristler her şeyi itiraf etti !

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist itiraflarda bulundu.

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Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan ikisi kadın 4 terörist, terör örgütü PKK'dan kaçmak isteyenlerin "Korktukları için kaçamıyorlar, örgütten korkuyorlar. Tehdit altında kaldıkları için gitmek isteseler bile gidemiyorlar, yol bulamıyorlar. Teslim olursanız sizi öldürürler, işkence ederler." diye korkutulduğunu söyledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim  olan teröristler, PKK terör örgütünden kaçmak isteyenlerin "Teslim olursanız sizi öldürürler, işkence ederler." diye korkutulduğunu itiraf etti.

Hakurk terörist kampında yaşadıkları insanlık dışı muamele ve  baskılara dayanamayan ikisi kadın 4 terörist, iki gün önce silahsız ve  teçhizatsız şekilde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına teslim oldu.

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Yiyecek ve içecek verilen teröristlerin yapılan ilk sorgularında  anlattıkları, örgütten kaçmak isteyenlerin nasıl engellendiği ve korkutulduğunu  ortaya koydu.

İtiraflarında örgüt içinde herkesin "Teslim olursanız sizi öldürürler,  işkence ederler." diye korkutulduğunu ifade eden teröristler, "Askerler bize çok iyi davrandılar. Bizi karşılamaya geldiler. Yemek verdiler. Güzel karşıladılar.  Hiçbir şiddet yoktu. Anlattıkları gibi değildi." dedi.

"ÖRGÜTTEN KAÇMAK İSTİYORLAR AMA KORKUYORLAR"

Kaçmak isteyenlerin gözlerinin korkutulduğunu ifade eden bir terörist,  "Kararsız olanlar var, ailesine gitmek isteyenler var. Korktukları için  kaçamıyorlar, örgütten korkuyorlar. Tehdit altında kaldıkları için gitmek  isteseler bile gidemiyorlar, yol bulamıyorlar. Mesela ben bile kaç yıldır kaçmaya  çalışıyordum." değerlendirmesini yaptı.

Terörist, örgütten kaçmak isteyen çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

Kaçmak isterken yakalananlara kötü muamele edildiğini ve zindana  atıldığını anlatan terörist, "İdamdan tut neye kadar. Yargısız infaz diyorlar ya  aynı o şekilde." ifadelerini kullandı.

Terör örgütüne katıldığına pişman olduklarını vurgulayan  teröristlerden biri, şu itiraflarda bulundu:

"Örgüte katıldığımda 'Bak sen geldin, artık bir asker oldun.  Kaçarsanız ya sizi ajan yapacaklar ya da işkence edecek ve öldürecekler' dediler.  Hep bu konulardan ve işkenceden bahsediyorlardı. İlk başta kaçacağım zaman çok  korktum. Dedim acaba teslim olursam böyle mi davranacaklar, beni öldürecekler mi,  dövecekler mi ama geldim, teslim oldum, hiçbir şey yapmadılar. Çok iyi  davrandılar. Gerçekten hiçbir zarar vermediler. Örgüte katıldığıma çok pişmanım."

AA

hakkari , terörist , teslim , şemdinli , pkk