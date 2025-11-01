Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı gerekçesiyle tutuklanan F.Ö., cezaevindeki odasında ölü bulundu.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen F.Ö., kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Ö., bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Ö.'nün öldüğü belirlendi. Ö.'nün intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

F.Ö. ile ilgili cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi binası içindeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'nda Ö.'nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA