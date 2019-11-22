THY uçağı Odessa’da faciadan döndü

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, “THY uçağı faciadan döndü. Beceriksiz yönetimin başarısı. Uçağın iniş takımları Odessa da açılmadı” dedi.

Airporthaber’deki bilgilere göre, THY uçağının Odessa Havalimanı’na inmeden önce pisti bir kez pas geçtiği ve ikinci deneme sırasında pistten çıktığı öğrenildi.

THY’DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “TK 467 sefer sayılı İstanbul – Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı’na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir” denildi.

