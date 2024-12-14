THY uçağında rezalet: ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun ulan''

Dubai-İstanbul seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağının "business" bölümünde Petlas Yönetim Kurulu Üyesi A.Ö.'nün adının karıştığı olaylarla ilgili olarak şirketten özür açıklaması geldi. A.Ö.'nün "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu kameralara yansımıştı.

Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan bir olay, gündemin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Business Class’ta seyahat eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi A.Ö.'ın diğer yolcularla tartıştığı anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yolcu uçağının kabin ekibiyle de tartışan A.Ö.'ın hem kabin ekibini hem de yer değiştirmek isteyen bir yolcuyu tehdit ettiği dahi iddia edilmişti.

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan A.Ö. isimli yolcu, fazla alkol alarak sarhoş oldu. A.Ö.'nün diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen A.Ö., uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen A.Ö., kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

TEHDİT ANLARI KAMERADA

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde A.Ö.'nün başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin A.Ö.'yü sakinleştirme çabası yer alıyor.

YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan olaya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Petlas, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz A.Ö.’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz. Saygılarımızla"

Petlas, daha sonra yaptığı açıklamada A.Ö.'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledildiğini açıkladı.