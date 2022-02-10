Ticari gemide yangın: 1 yaralı

Datça demir sahasında bulunan ticari bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında 1 mürettebat dumandan zehirlenerek yaralandı.

Datça demir sahasında bulunan ticari bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında 1 mürettebatın dumandan zehirlendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından çıkan yangında dumandan etkilenen mürettebatın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi.