  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TİGEM arazisinde büyük yangın

TİGEM arazisinde büyük yangın

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA

Etiketler yangın tigem büyük yangın yıldırım yıldırım düştü Şanlıurfa Ceylanpınar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Cem Yılmaz açıkladı: Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor Cem Yılmaz açıkladı: Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda Yine, yeniden doğal gaz desteği masada Yine, yeniden doğal gaz desteği masada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar