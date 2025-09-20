  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi

TikTok canlı yayınında kızını dans ettiren baba gözaltına alındı

TikTok canlı yayınında kızını dans ettiren baba gözaltına alındı
Güncelleme:

TikTok canlı yayınında kızını dans ettirek para kazanmaya çalıştığı iddia edilen baba gözaltına alınırken, kız çocuğu devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya yayınında kızını dans ettirip para kazanmaya çalıştığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığını, kız çocuğun da devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak, dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" denildi. 

DHA

text-ad
Etiketler tiktok dans baba gözaltı devlet koruması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı