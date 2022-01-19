Tipide mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Kar fena geliyor! Meteoroloji ve AKOM uyardı: 4-5 gün sürecek

Faiz kararı öncesi ''köpüğü alınan'' Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Yıllar sonra fark etti! Evinde tadilat yapan adam gizli bir oda keşfetti

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: ''Böyle bir hainliğe yeltenirsen...''