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  4. TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te TIR ile otomobilin çarptığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Mehmet Akif E.'nin (25) kullandığı TIR, Kilis Hatay kara yolu Gülbaba köyü mevkisinde Nihad A. (46) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ve Muhammet Abu Zeytun yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kilis-Hatay kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. 

AA

Etiketler recep tayyip erdoğan kilis tır
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