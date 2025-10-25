Tır şoförünün tehlikeli seyri kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağa sola kırarak ilerleyen yabancı plakalı Tır'ın taşıdığı yükler yola savruldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı Tır'ın şoförü, gişelerden çıktıktan sonra yolda zikzak çizmeye başladı.

Bu sırada Tır'ın dorsesinde bulunan yükler yola saçıldı.

O anlarda aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler, hızla seyreden Tır'ın önünü keserek durmasını sağlarken, trafiği tehlikeye düşüren Tır şoförü ile diğer sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Tır'ın tehlikeli şekilde ilerlemesi ve yüklerin yola saçıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi

İHA