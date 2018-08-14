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  4. 14 Ağustos 2018 09:10

TIR şoförünün yaptığı şey görenleri şoke etti

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan TIR görenleri hayrete düşürdü.

TIR şoförünün yaptığı şey görenleri şoke etti
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TIR şoförü Ahmet Yavuz aracını parfümle çalıştırarak herkesi şaşkına çevirdi.  Yavuz konuyla alakalı açıklamalarında, "TIR'ın deposunda tamamen mazot bitti, araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor, devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor yani zorlanıyor ama böylece çalışıyor. Parfüm, eter hatta kavun kokuları var onlar bile olur. Gazını aldığımız parfümler çok etkili. Bize verdiği zararlar araca normalde etki yapıyor. Kimyasallardan dolayı araba çalışıyor" dedi.

 
 

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