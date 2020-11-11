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  4. 11 Kasım 2020 21:46

TIR, traktör ve otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Batman'da, traktör, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

TIR, traktör ve otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolundaki Batman Çayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen otomobil, traktör ve plakası tespit edilemeyen TIR, henüz belirlenemeyen bir şekilde çarpıştı. Zincirleme kazada, her 3 araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı, 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

tır , kaza , traktör
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