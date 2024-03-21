TIR, yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tekirdağ'da TIR'ın yolcu otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yarlandı.

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.