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TIR, yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR, yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Tekirdağ'da TIR'ın yolcu otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yarlandı.

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Etiketler  Tekirdağ TIR yolcu otobüsü trafik kazası
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