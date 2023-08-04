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  4. TIR'a çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

TIR'a çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

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Hatay'da bir otomobilin TIR'a çarparak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Hatay'da TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. 

Kaza, Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antakya ilçe merkezine doğru halinde olan otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.

Sonra kontrolden çıkıp takla atan otomobil, bir başka TIR'a çarparak durabildi.

Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişileri sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler hatay tır otomobil trafik kazası
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