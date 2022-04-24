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TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti 

TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti 

İstanbul Başakşehir'de cuma günü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Berk G., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Feci kazada aracın ön kısmı TIR'ın altına girmiş, sürücü Berk G. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybetmişti. 

Basın Ekspres Bağlantı Yolu Başakşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan 19 yaşındaki Berk G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berk G. için bugün Beyoğlu Büyük Piyalepaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile üyeleri, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törende helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Berk G., kılınan cenaze namazının ardından Zindanarkası Mezarlığı'na defnedildi.
 

Etiketler sürücü otomobil ölüm
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