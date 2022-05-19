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Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine Metya Haktanır’ın, Ümitköy’de sokak hayvanlarını beslediği sırada iki kişinin saldırısına uğradığı iddia edildi.

Ankara Ümitköy’de Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Çiğdem Mine Metya Haktanır, sokak hayvanlarını beslerken çevrede esnaflık yapan A.K. ve E.K. isimli iki erkeğin saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

Haktanır ifadesinde, sokakta köpeklere yiyecek verdiği esnada, daha önceden tanıştığı esnaf A.K.’un kendisine “Bu köpek saldırıyor” dediğini kendisinin ise “Ben ne yapabilirim?” diye sorduğunu belirtti. Bu konuşmanın ardından tartışma çıktığını belirten Haktanır, “A.K. bana, ‘Ben seni tanırım, köpeğe mama verdiğin için’ dedi. Ben de kendisine cevaben ‘İnsanlar birbirine saldırıyor, zararsız bir köpek’ dedim. A.K. ise ‘Seni biz şımarttık, dilin çok uzadı, doğru konuş’ dedi. ‘Ben ne yaptım ki?’ diye cevap verdim. A.K. ve E.K., bana küfürler yağdırarak taş atmaya başladılar” dedi.

Haktanır, şahısların saldırılarına tepki gösterirken, A.K.’un oğlu E.K.’un kendisine fiziki saldırılara başladığını iddia etti. Darp raporu alan Haktanır, A.K. ve E.K.’tan şikayetçi olduğunu belirtti.

Etiketler dayak darp şiddet esnaf köpek
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