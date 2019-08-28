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  4. 28 Ağustos 2019 13:34

TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 terörist ve şüphelilere yardım eden 1 kişinin yakalandığı açıklandı.

TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Emniyet birimlerince, Tunceli ilinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 şahsın, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceği değerlendirmesi üzerine, söz konusu araç Jandarma Komutanlığı İHA desteği ile takibe alındı.

Yapılan takip sonucu araç 24.08.2019 tarihinde Malatya’da durdurularak içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve bunlara kurye/milislik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı.

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