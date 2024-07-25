Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Geçtiğimiz Nisan ayında 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Tokat'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 23.20'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi Dutluca Mahallesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlçede en son 18 Nisan tarihinde 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...